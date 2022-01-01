襯衫生活 - 質感休閒襯衫

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一些關於襯衫的小知識

  • 「古巴領襯衫」是什麼？
      古巴領襯衫是最近愈來愈流行的一種襯衫款式 特點就是在於領口，是「外翻的V領」 且第一顆扣子會在比較下方，接近胸膛的位置 版型通常比較寬鬆，布料使用透氣輕柔一點的 整體穿起來是很舒服、自在的 這種襯衫是源自中南美洲的「瓜亞貝拉Guayabera」襯衫 因為當地天氣較炎熱，正式場合穿的傳統西裝太過悶熱了 所以才發展出「瓜亞貝拉襯衫」 為了保持正式感，所以這種襯衫依然是長袖的，但用了比較透氣的翻領設計 通常有四個口袋，搭配淺色系的配色 古巴政府在2010年將其作為正式的外交官服   近來因為復古風潮，「古巴領襯衫」成為愈來愈

  • 快速摺衣服，教你2秒折衣法
      今天教大家如何在2秒內折完一件衣服 除了實用性很高外 還可以拿來炫技，獲得朋友崇拜的眼神！   第一步：用左手抓住A點、右手抓住B點 A點是「衣服中心偏左一點」 B點是A點垂直向上的位置   第二步：從B點抓到C點 現在右手會抓住B點+C點，兩手變成交叉的樣子   第三步：自然地把交叉的手打開，衣服往外甩   第四步：把衣服摺起來 登登，完成了！   有點看不太懂嗎？ 來看一下影片教學～   試過後就會發現真的很簡單～ 不管是T恤或是襯衫都可以用！ 但如果是長袖的衣服就需要在把袖子給收進去 快去試試看吧！   逛一下商店  

  • 襯衫常見材質介紹：棉、麻、聚酯纖維
      襯衫好看很重要 但我們也想知道這件襯衫穿起來是什麼感覺 透氣嗎？會吸汗嗎？ 只要稍微了解3種常見的材質：亞麻、棉、聚酯纖維 之後在挑選時，就會比較有概念 簡單講解，有個方向就夠了！   亞麻 透氣度最好，有涼爽感 可以快速吸汗、蒸發 不易褪色縮水，觸感則較為粗糙 這種材質的襯衫容易起皺 比較有隨興、休閒的感覺，適合夏天   純棉 透氣度僅次於麻 手感很柔軟，但又有一定的骨幹 衣服看起來會相對「有形」 容易吸汗，但濕的時候會有黏著感 很耐洗耐用 但一樣容易起皺   聚酯纖維 常會加進棉裡面，衣服較不易起皺 容易保養，但透

  • 全世界最貴的襯衫，可以買一間房子了
      世界上最貴的襯衫就是這件純黃金的襯衫了！ 印度富豪Datta Phuge 請了16個人花了15天的時間，打造出這件純金襯衫 總共用了3.5公斤的黃金，花了25萬美元！ 別以為這件襯衫只是收藏用的 他真的會在一些特殊場合穿出來 也請了一名保鑣確保安全 當時為了要讓黃金襯衫穿起來跟普通襯衫一樣舒適 裁縫師參考了古代印度國王的盔甲內襯 並用了特殊的機器才完成 Datte Phuge還有一個綽號叫做"金人" 因為不只身上的黃金襯衫 包括手腕、脖子、指關節上都有各種純金的飾品 接下來他還要做純黃金手機、金鞋 他說他的夢想就是戴這麼多的黃金在身上 相

  • 3分鐘了解襯衫發展史
      嗨！今天跟大家分享襯衫發展的小歷史 ３分鐘簡單講解一下就好 襯衫最早可以追溯到古羅馬時代（公元前8世紀） 當時的襯衫是一種無領套頭的長衫，叫做"Tunica" 通常為亞麻材質 也就是歷史課本上，希臘哲學家會穿的那種衣服 男生的Tunica通常會長到膝蓋附近 女生的則會長到腳踝 到了中世紀（公元5-15世紀） 襯衫一樣是簡簡單單的樣式 但對於貴族來講，是作為內衣來穿 避免昂貴的外衣被汗水弄髒，所以很少會外露出來 只有比較貧窮的人才會單穿 一直到了文藝復興時期（公元16-17世紀） 貴族們開始追求華麗美觀 襯衫領口、前胸處出現繡花、

  • 為什麼襯衫第一顆扣子特別難扣？
      你有感覺每次第一顆扣子都比較難扣起來嗎？ 除了位置的關係外，還有一點是因為＂扣眼＂是橫的 扣眼就是扣子要穿進去的那個縫縫 除了第一顆外，其他都是直的 襯衫穿了這麼久，可能從來沒發現吧XD 位置已經不好扣了，為什麼還要把扣眼做成衡的呢？ 因為那個位置容易受到水平拉力的影響 比如脖子活動，或我們常用手去拉一下領口 橫向的設計就可以避免扣眼變形、扣子脫鬆 有些會設計成45度角 或乾脆把鈕扣做小一點點，讓我們扣起來順手一些 另外橫的扣眼也可以確保領子不會一上一下的 某些襯衫的最後一顆也是橫的 則是因為貼心微胖的男士

  • 你知道男女襯衫的鈕扣不同邊嗎?
      注意看一下 你會發現男生的襯衫鈕釦都在右邊，女生則在左邊 這樣設計不是為了區分男女裝 而是跟古時候的習慣有關！ 古代男性通常需要配一把劍 而因為大部分的人都是右撇子，所以劍會掛在身體左側 鈕扣在右側，左襟往右襟蓋的設計 就可以避免快速拔劍時卡卡的 另外還有一個解釋是因為戰鬥姿勢的關係 當時通常是左手拿盾牌保護 所以身體左側會傾向敵人 襯衫由左往右扣，可以確保敵人的劍尖不會挑開衣服 女性的扣子在左邊，則是為了方便餵乳育兒 因為右撇子通常是習慣用左手抱小孩，讓右手可以做其他事 扣子開在左邊比較容易用右手解開

  • 襯衫背面小環的秘密
      拿出你的襯衫看一下 後面有沒有一個小小的環呢？ 這個小環被稱為"Locker Loop" 最早是設計給船員使用的 因為衣櫃、衣架當時還不盛行 所以這個小扣環就可以讓他們在船上掛衣服 避免衣服變形 這個設計對他們來講是非常方便的 雖然到了現在，我們已經很少這樣掛衣服了 但當初的設計還是保留了下來，變成一種裝飾 另外有一個小秘密 是男生如果交到另一半時，會把小環割斷 表示自己名花有主了 而女生如果看到喜歡的男生 則會把這個小環給割斷   所以女孩們，下次想告白時 可以偷偷用這招，看對方會不會發現囉！   逛一下商店  
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