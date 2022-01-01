襯衫生活 - 質感休閒襯衫
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一些關於襯衫的小知識
「古巴領襯衫」是什麼？
古巴領襯衫是最近愈來愈流行的一種襯衫款式 特點就是在於領口，是「外翻的V領」 且第一顆扣子會在比較下方，接近胸膛的位置 版型通常比較寬鬆，布料使用透氣輕柔一點的 整體穿起來是很舒服、自在的 這種襯衫是源自中南美洲的「瓜亞貝拉Guayabera」襯衫 因為當地天氣較炎熱，正式場合穿的傳統西裝太過悶熱了 所以才發展出「瓜亞貝拉襯衫」 為了保持正式感，所以這種襯衫依然是長袖的，但用了比較透氣的翻領設計 通常有四個口袋，搭配淺色系的配色 古巴政府在2010年將其作為正式的外交官服 近來因為復古風潮，「古巴領襯衫」成為愈來愈
快速摺衣服，教你2秒折衣法
今天教大家如何在2秒內折完一件衣服 除了實用性很高外 還可以拿來炫技，獲得朋友崇拜的眼神！ 第一步：用左手抓住A點、右手抓住B點 A點是「衣服中心偏左一點」 B點是A點垂直向上的位置 第二步：從B點抓到C點 現在右手會抓住B點+C點，兩手變成交叉的樣子 第三步：自然地把交叉的手打開，衣服往外甩 第四步：把衣服摺起來 登登，完成了！ 有點看不太懂嗎？ 來看一下影片教學～ 試過後就會發現真的很簡單～ 不管是T恤或是襯衫都可以用！ 但如果是長袖的衣服就需要在把袖子給收進去 快去試試看吧！ 逛一下商店
襯衫常見材質介紹：棉、麻、聚酯纖維
襯衫好看很重要 但我們也想知道這件襯衫穿起來是什麼感覺 透氣嗎？會吸汗嗎？ 只要稍微了解3種常見的材質：亞麻、棉、聚酯纖維 之後在挑選時，就會比較有概念 簡單講解，有個方向就夠了！ 亞麻 透氣度最好，有涼爽感 可以快速吸汗、蒸發 不易褪色縮水，觸感則較為粗糙 這種材質的襯衫容易起皺 比較有隨興、休閒的感覺，適合夏天 純棉 透氣度僅次於麻 手感很柔軟，但又有一定的骨幹 衣服看起來會相對「有形」 容易吸汗，但濕的時候會有黏著感 很耐洗耐用 但一樣容易起皺 聚酯纖維 常會加進棉裡面，衣服較不易起皺 容易保養，但透
全世界最貴的襯衫，可以買一間房子了
世界上最貴的襯衫就是這件純黃金的襯衫了！ 印度富豪Datta Phuge 請了16個人花了15天的時間，打造出這件純金襯衫 總共用了3.5公斤的黃金，花了25萬美元！ 別以為這件襯衫只是收藏用的 他真的會在一些特殊場合穿出來 也請了一名保鑣確保安全 當時為了要讓黃金襯衫穿起來跟普通襯衫一樣舒適 裁縫師參考了古代印度國王的盔甲內襯 並用了特殊的機器才完成 Datte Phuge還有一個綽號叫做"金人" 因為不只身上的黃金襯衫 包括手腕、脖子、指關節上都有各種純金的飾品 接下來他還要做純黃金手機、金鞋 他說他的夢想就是戴這麼多的黃金在身上 相
3分鐘了解襯衫發展史
嗨！今天跟大家分享襯衫發展的小歷史 ３分鐘簡單講解一下就好 襯衫最早可以追溯到古羅馬時代（公元前8世紀） 當時的襯衫是一種無領套頭的長衫，叫做"Tunica" 通常為亞麻材質 也就是歷史課本上，希臘哲學家會穿的那種衣服 男生的Tunica通常會長到膝蓋附近 女生的則會長到腳踝 到了中世紀（公元5-15世紀） 襯衫一樣是簡簡單單的樣式 但對於貴族來講，是作為內衣來穿 避免昂貴的外衣被汗水弄髒，所以很少會外露出來 只有比較貧窮的人才會單穿 一直到了文藝復興時期（公元16-17世紀） 貴族們開始追求華麗美觀 襯衫領口、前胸處出現繡花、
為什麼襯衫第一顆扣子特別難扣？
你有感覺每次第一顆扣子都比較難扣起來嗎？ 除了位置的關係外，還有一點是因為＂扣眼＂是橫的 扣眼就是扣子要穿進去的那個縫縫 除了第一顆外，其他都是直的 襯衫穿了這麼久，可能從來沒發現吧XD 位置已經不好扣了，為什麼還要把扣眼做成衡的呢？ 因為那個位置容易受到水平拉力的影響 比如脖子活動，或我們常用手去拉一下領口 橫向的設計就可以避免扣眼變形、扣子脫鬆 有些會設計成45度角 或乾脆把鈕扣做小一點點，讓我們扣起來順手一些 另外橫的扣眼也可以確保領子不會一上一下的 某些襯衫的最後一顆也是橫的 則是因為貼心微胖的男士
你知道男女襯衫的鈕扣不同邊嗎?
注意看一下 你會發現男生的襯衫鈕釦都在右邊，女生則在左邊 這樣設計不是為了區分男女裝 而是跟古時候的習慣有關！ 古代男性通常需要配一把劍 而因為大部分的人都是右撇子，所以劍會掛在身體左側 鈕扣在右側，左襟往右襟蓋的設計 就可以避免快速拔劍時卡卡的 另外還有一個解釋是因為戰鬥姿勢的關係 當時通常是左手拿盾牌保護 所以身體左側會傾向敵人 襯衫由左往右扣，可以確保敵人的劍尖不會挑開衣服 女性的扣子在左邊，則是為了方便餵乳育兒 因為右撇子通常是習慣用左手抱小孩，讓右手可以做其他事 扣子開在左邊比較容易用右手解開
襯衫背面小環的秘密
拿出你的襯衫看一下 後面有沒有一個小小的環呢？ 這個小環被稱為"Locker Loop" 最早是設計給船員使用的 因為衣櫃、衣架當時還不盛行 所以這個小扣環就可以讓他們在船上掛衣服 避免衣服變形 這個設計對他們來講是非常方便的 雖然到了現在，我們已經很少這樣掛衣服了 但當初的設計還是保留了下來，變成一種裝飾 另外有一個小秘密 是男生如果交到另一半時，會把小環割斷 表示自己名花有主了 而女生如果看到喜歡的男生 則會把這個小環給割斷 所以女孩們，下次想告白時 可以偷偷用這招，看對方會不會發現囉！ 逛一下商店
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涼感藍夷花襯衫
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短袖-木綠棉麻襯衫
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日版落肩褐色襯衫
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寬版灰藍條紋襯衫
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寬版純色壓紋襯衫
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兔兔花襯衫
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涼感綠森花襯衫
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古巴領民族風花襯衫
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