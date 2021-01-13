襯衫好看很重要 但我們也想知道這件襯衫穿起來是什麼感覺 透氣嗎？會吸汗嗎？ 只要稍微了解3種常見的材質：亞麻、棉、聚酯纖維 之後在挑選時，就會比較有概念 簡單講解，有個方向就夠了！ 亞麻 透氣度最好，有涼爽感 可以快速吸汗、蒸發 不易褪色縮水，觸感則較為粗...閱讀更多
襯衫生活 - 質感休閒襯衫
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快速摺衣服，教你2秒折衣法
今天教大家如何在2秒內折完一件衣服 除了實用性很高外 還可以拿來炫技，獲得朋友崇拜的眼神！ 第一步：用左手抓住A點、右手抓住B點 A點是「衣服中心偏左一點」 B點是A點垂直向上的位置 第二步：從B點抓到C點 現在右手會抓住B點+C點，兩手變成交叉的樣子 第三...閱讀更多
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全世界最貴的襯衫，可以買一間房子了
世界上最貴的襯衫就是這件純黃金的襯衫了！ 印度富豪Datta Phuge 請了16個人花了15天的時間，打造出這件純金襯衫 總共用了3.5公斤的黃金，花了25萬美元！ 別以為這件襯衫只是收藏用的 他真的會在一些特殊場合穿出來 也請了一名保鑣確保安全 當時為了要讓黃金襯衫穿起...閱讀更多
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「古巴領襯衫」是什麼？
古巴領襯衫是最近愈來愈流行的一種襯衫款式 特點就是在於領口，是「外翻的V領」 且第一顆扣子會在比較下方，接近胸膛的位置 版型通常比較寬鬆，布料使用透氣輕柔一點的 整體穿起來是很舒服、自在的 這種襯衫是源自中南美洲的「瓜亞貝拉Guayabera」襯衫 因為當地天氣...閱讀更多
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3分鐘了解襯衫發展史
嗨！今天跟大家分享襯衫發展的小歷史 ３分鐘簡單講解一下就好 襯衫最早可以追溯到古羅馬時代（公元前8世紀） 當時的襯衫是一種無領套頭的長衫，叫做"Tunica" 通常為亞麻材質 也就是歷史課本上，希臘哲學家會穿的那種衣服 男生的Tunica通常會長到膝蓋附近 女生的則會...閱讀更多
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為什麼襯衫第一顆扣子特別難扣？
你有感覺每次第一顆扣子都比較難扣起來嗎？ 除了位置的關係外，還有一點是因為＂扣眼＂是橫的 扣眼就是扣子要穿進去的那個縫縫 除了第一顆外，其他都是直的 襯衫穿了這麼久，可能從來沒發現吧XD 位置已經不好扣了，為什麼還要把扣眼做成衡的呢？ 因為那個位置容易受...閱讀更多
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你知道男女襯衫的鈕扣不同邊嗎?
注意看一下 你會發現男生的襯衫鈕釦都在右邊，女生則在左邊 這樣設計不是為了區分男女裝 而是跟古時候的習慣有關！ 古代男性通常需要配一把劍 而因為大部分的人都是右撇子，所以劍會掛在身體左側 鈕扣在右側，左襟往右襟蓋的設計 就可以避免快速拔劍時卡卡的 另外還...閱讀更多
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襯衫背面小環的秘密
拿出你的襯衫看一下 後面有沒有一個小小的環呢？ 這個小環被稱為"Locker Loop" 最早是設計給船員使用的 因為衣櫃、衣架當時還不盛行 所以這個小扣環就可以讓他們在船上掛衣服 避免衣服變形 這個設計對他們來講是非常方便的 雖然到了現在，我們已經很少這樣掛衣服了 ...閱讀更多