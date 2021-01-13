你有感覺每次第一顆扣子都比較難扣起來嗎？ 除了位置的關係外，還有一點是因為＂扣眼＂是橫的 扣眼就是扣子要穿進去的那個縫縫 除了第一顆外，其他都是直的 襯衫穿了這麼久，可能從來沒發現吧XD 位置已經不好扣了，為什麼還要把扣眼做成衡的呢？ 因為那個位置容易受...閱讀更多