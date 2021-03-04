穿出柔順舒適：桃皮絨襯衫

桃皮絨，以其細緻如桃皮般的觸感和柔軟的質感，深受眾人喜愛。這種面料不僅穿起來舒適，更能增添一份時尚感。但您知道如何正確地保養您的桃皮絨襯衫嗎？以下就讓您深入了解桃皮絨的特性，並提供最完整的清洗指南。

桃皮絨是什麼？

桃皮絨是一種特殊處理過的織物，其表面覆蓋著極短的絨毛，模擬出桃子般的細緻觸感。由於其特殊的製作工藝，桃皮絨兼具了柔軟、透氣、耐磨等優點，非常適合用於製作襯衫。

桃皮絨襯衫的清洗方式

桃皮絨襯衫雖然舒適，但保養上需要一些小技巧，才能保持其柔順的質感。

手洗為佳： 為了避免損壞纖維，建議手洗桃皮絨襯衫。水溫不宜過高，以溫水或冷水為佳。 中性洗劑： 選擇性質溫和的中性洗劑，避免使用含有漂白劑或酵素的洗劑，以免傷害纖維。 輕柔揉搓： 洗滌時，應輕柔揉搓，避免大力搓揉，以免使絨毛脫落。 平放陰乾： 清洗後，將襯衫平鋪在通風陰涼處晾乾，避免陽光直射，以免造成褪色或變形。 避免熨燙： 桃皮絨襯衫一般不需熨燙，若有需要，請使用低溫熨燙，並在襯衫上覆蓋一層薄布。

日常保養小撇步

定期清潔： 定期清潔可延長桃皮絨襯衫的壽命，保持其柔順質感。

定期清潔可延長桃皮絨襯衫的壽命，保持其柔順質感。 避免與粗糙物摩擦： 穿著時，避免與粗糙的物品摩擦，以免損壞絨毛。

穿著時，避免與粗糙的物品摩擦，以免損壞絨毛。 避免拉扯： 穿著或脫下時，請輕柔對待，避免過度拉扯。

穿著或脫下時，請輕柔對待，避免過度拉扯。 存放時注意： 存放時，將襯衫摺疊整齊，放入衣櫃，避免懸掛，以免造成變形。

為什麼選擇桃皮絨襯衫？

舒適： 柔軟細緻的觸感，穿著舒適。

柔軟細緻的觸感，穿著舒適。 時尚： 優雅的外觀，能為您的穿搭增添一份質感。

優雅的外觀，能為您的穿搭增添一份質感。 耐磨： 具有良好的耐磨性，不易起球。

貼心提醒：

若您的桃皮絨襯衫有特別的洗滌標籤，請務必遵照標籤上的指示。

如對清洗方式仍有疑問，建議諮詢專業的乾洗店。

桃皮絨襯衫不僅舒適時尚，只要您按照正確的方式清洗和保養，就能讓您的桃皮絨襯衫陪伴您更長的時間。

希望這篇文章能幫助您更好地了解和照顧您的桃皮絨襯衫。