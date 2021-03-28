✨ 休閒襯衫保養攻略：清潔、熨燙技巧與材質認識

休閒襯衫是衣櫥裡百搭的單品，但如果不好好清洗保養，很容易退色、變形甚至縮水。讓我們帶您認識不同材質休閒襯衫的清潔、晾曬和熨燙的技巧，輕鬆維持襯衫整齊！

👚 第一部分：清潔與洗滌技巧

正確的洗滌是襯衫保養的第一步。務必先查看衣物內側的洗標（Care Label）。

1. 通用原則（適用所有休閒襯衫）

步驟 說明 分類 將深色與淺色衣物分開，避免染色。 處理污漬 領口、袖口的汗漬和污漬，建議在洗滌前用衣領精或稀釋的洗滌劑輕輕搓揉預處理。 釦子/拉鍊 洗滌前將所有釦子解開（特別是鈕釦領），拉鍊拉上，避免釦子在機洗時損壞或拉扯衣物。 翻面 將襯衫翻面洗滌，可減少表面磨損和褪色。

💡 小提醒： 盡量使用中性洗滌劑，避免使用漂白劑或強力去污劑，以免損害纖維。

【洗標圖示】

2. 依材質區分的洗滌重點

不同材質的襯衫纖維特性不同，需要採用特定的洗滌方式才能有效維持質感。

材質 特性 洗滌方式 純棉 (Cotton) 舒適、透氣，但易皺、易縮水。 可機洗。建議使用洗衣袋，選擇柔洗模式（Gentle Cycle）和冷水（Cold Water）以防縮水和褪色。 亞麻 (Linen) 吸濕排汗，質感天然，但較不耐磨。 建議手洗或使用洗衣袋，選擇極輕柔，避免強力扭絞。 法蘭絨/燈芯絨 (Flannel/Corduroy) 質地厚實保暖。 建議翻面放入洗衣袋，選擇柔洗。避免與會產生棉絮的衣物一同洗滌。 合成纖維 (Polyester/Nylon) 快乾、抗皺。 可機洗，水溫不宜過高（不超過 40℃），避免高溫烘乾。

☀️ 第二部分：正確的晾曬方式

正確晾曬能讓襯衫減少皺褶，並維持版型，可以節省後續熨燙的時間。

脫水： 選擇中低速脫水，避免高速脫水造成明顯的皺褶。 拉平： 脫水後立即取出，用力甩開幾次，並輕柔得把衣服、領口、釦子處和衣袖拉平。 晾掛：

使用寬肩衣架（避免使用細鐵絲衣架，容易在肩部留下痕跡）。

釦上第一個（或最中間的）釦子，固定肩型。

避免陽光直射： 在陰涼通風處晾乾，避免陽光直射，特別是深色衣物，以防褪色。

【使用寬肩衣架掛襯衫，並拉平襯衫皺褶】

🔥 第三部分：不同材質的熨燙溫度與方式

熨燙能讓襯衫顯得挺拔。可以在襯衫七八分乾時進行，或使用熨斗的噴霧功能保持濕潤。

1. 熨燙前的準備

檢查熨斗底板是否清潔。

依據材質調整熨斗溫度。

熨燙時，最好在襯衫和熨斗之間墊一層薄布，特別是深色或合成纖維材質，避免產生燙痕。

2. 依材質區分的熨燙重點

材質 溫度 技巧 純棉 (Cotton) 高溫（200℃ 左右） 在微濕狀態下熨燙效果最佳。可施加適當壓力。 亞麻 (Linen) 高溫（200℃ 左右） 須在全濕潤的狀態下熨燙，且要由內往外熨，以保持亞麻的天然光澤。 法蘭絨/燈芯絨 中低溫（一、二點 110℃~150℃） 必須翻面，順著絨毛或紋理方向輕輕熨燙，避免壓扁絨毛。 合成纖維 低溫（一點 110℃） 溫度過高會使纖維融化或留下光亮痕跡。建議墊布熨燙，並快速移動，避免停留。

3. 專業熨燙建議順序

以下順序能更有效率地熨燙：

領子： 從反面開始，再燙正面，由兩側往中間熨燙。 袖口： 攤平熨燙袖口處。 袖子： 將袖子鋪平，熨燙時盡量避免在袖子中間留下硬挺的摺痕（休閒襯衫通常不強調此摺痕）。 衣身： 先燙門襟和肩部，最後燙衣身主體。

🔍 有型從細節開始

掌握這些清潔、晾曬與熨燙的材質別技巧，休閒襯衫就能常保整潔、有型。正確的保養不僅延長襯衫壽命，更是提升個人品味的關鍵細節！