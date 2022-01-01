⌛特惠專區
襯衫生活 - 質感休閒襯衫
訂單查詢
聯絡我們
購物說明
登入
會員登入
會員專區
會員專區
登出
選單
查訂單
登出
會員
登入
搜尋
必填欄位，不得為空白。
春夏襯衫
泡泡紗材質
秋冬襯衫
襯衫外套
0
購物車
0
春夏襯衫
泡泡紗材質
秋冬襯衫
襯衫外套
襯衫生活 - 質感休閒襯衫
我的購物車
讀取中...請稍候
首頁
全部商品
⌛特惠專區
💕新品預購
🌺花襯衫
短袖襯衫
長袖襯衫
⭐出清撿便宜
促銷活動
~冬季特惠活動~
關於
｜購物Q&A
｜會員現金積點
｜襯衫小知識
積點兌換專區
⌛特惠專區
⌛特惠專區
💕新品預購
🌺花襯衫
短袖襯衫
長袖襯衫
⭐出清撿便宜
綜合排行
熱銷排行
最新上架
價格
薄款古巴領水墨暈染花襯衫
$690
$490
夏季薄款畫痕塗鴉花襯衫
$690
$490
夏季薄款圖騰條紋花襯衫
$690
$490
夏季薄款青藍水煙花襯衫
$690
$490
薄款中式花卉花襯衫
$690
$490
薄款古巴領線條塗鴉花襯衫
$690
$490
薄款古巴領水墨塗鴉花襯衫
$690
$490
薄款古巴領單色塗鴉花襯衫
$690
$490
夏季薄款夏威夷風花襯衫
$690
$490
夏季薄款青藍花卉花襯衫
$690
$490
夏季薄款水彩暈花襯衫
$690
$490
夏季薄款字母塗鴉花襯衫
$690
$490
夏季薄款潑墨花襯衫
$690
$490
日系純色寬鬆短袖襯衫
$990
$890
【零碼出清】簡約條紋短袖襯衫
$890
$690
目前無任何商品
成為會員，獨享專屬好康優惠！
綁定社群帳號，快速登入
登入
登入
登入
登入
或
手機號碼即是會員帳號
台灣 (+886)
中国 (+86)
香港 (+852)
Australia (+61)
Brunei (+673)
Canada (+1)
France (+33)
Germany (+49)
India (+91)
Indonesia (+62)
Japan (+81)
Korea (+82)
Macao (+853)
Malaysia (+60)
Netherlands (+31)
New Zealand (+64)
Philippines (+63)
Singapore (+65)
Sweden (+46)
Thailand (+66)
United Kingdom (+44)
United States (+1)
Vietnam (+84)
須再次完成手機驗證並設定登入密碼
密碼長度須在10到16個字符。
密碼須為英文字母、數字或特殊符號。
獲取驗證碼
驗證碼每日可發送3次，若超過每日限制次數，請於隔日(逾24:00)再重新驗證。
登入 / 註冊
上一步
下一步
上一步
忘記密碼?
立即登入
送出
完成註冊
下一步
下一步
注意：不同登入方式帳號不互通
註冊帳號即表示您同意
會員權益說明
與
隱私權條款
選擇語言
繁體中文
確定
取消